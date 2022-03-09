Салехард, 9 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 9 марта за сутки госпитализировано 22 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 373 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 785 ямальцев. Заразились коронавирусом 350 человек — на 143 человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 24 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 9 марта зарегистрировано 131 320 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 758 человек, 1017 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).