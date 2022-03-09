ЕК обещает европейским потребителям защиту на фоне газового кризиса
Брюссель, 9 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Потолок цен, выше которых нельзя будет повышать тарифы на газ для потребителей, может быть установлен ЕС, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Европейской комиссии Тим Макфи.
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Комментируя план ЕК по обеспечению независимости Евросоюза от поставок газа из России, Макфи сказал, что этот план будет задействован в случае роста цен на энергию «в исключительных обстоятельствах».
Чтобы спасти положение, предполагается перераспределение в пользу потребителей «прибылей от секторов высокой доходности». Предприятиям предусмотрена помощь от государств.
Напомним, руководство ЕС намерено «снизить энергетическую зависимость» на фоне антироссийских санкций, вводимых Брюсселем в связи со специальной военной операцией России на Украине.