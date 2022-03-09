Берлин, , 16:28 — REGNUM В кабмине ФРГ заявили, что Никаких согласований по вопросу поставок боевых самолётов Украине не проводилось, заявил 9 марта на брифинге представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Германия (сс) Hans

Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Позиции не должно быть, потому что не было никакого согласования в этом вопросе, были сделаны заявления, но не было международного согласования. Поэтому мы не должны пускаться в гипотетические рассуждения о нашем поведении в такой ситуации», — заявил Бюхнер.

Кроме того, он отметил, что меры, предпринимаемые в этой сфере «союзниками и партнёрами», Берлин комментировать не будет.

Напомним, в ряде стран НАТО обсуждается тема возможных поставок Украине боевых самолётов для восстановления почти уничтоженных украинских ВВС.

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