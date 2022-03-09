Берлин, 9 марта 2022, 16:28 — REGNUM В кабмине ФРГ заявили, что Никаких согласований по вопросу поставок боевых самолётов Украине не проводилось, заявил 9 марта на брифинге представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Германия
Германия
(сс) Hans

Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Позиции не должно быть, потому что не было никакого согласования в этом вопросе, были сделаны заявления, но не было международного согласования. Поэтому мы не должны пускаться в гипотетические рассуждения о нашем поведении в такой ситуации», — заявил Бюхнер.

Кроме того, он отметил, что меры, предпринимаемые в этой сфере «союзниками и партнёрами», Берлин комментировать не будет.

Напомним, в ряде стран НАТО обсуждается тема возможных поставок Украине боевых самолётов для восстановления почти уничтоженных украинских ВВС.

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