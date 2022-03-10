Ярославль, 10 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. От закрытия сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» российские заведения общественного питания не выиграют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал совладелец ресторана IZI kitchen в Ярославле Михаил Редков.

Yarnews.net «Макдоналдс» в Ярославле

Как признает Редков, «Макдоналдс» занимал свою нишу, в которой конкурировал с другими международными сетями.

«Особо ничего хорошего я от этого не вижу. От того, что мы на два бургера, которые в более высоком ценовом сегменте и делаются из мраморной говядины, продадим в ресторане больше — от этого мы не выиграем. «Макдоналдс» не конкурент ресторанам, мы все можем ходить и туда, и туда. Население не выиграет, рестораторы в плюсе особом не будут. Ну и, поймите, у молодёжи, да и не только у неё, этот сегмент был востребован. Это создаёт неудобства в первую очередь для таких же людей, как мы с вами. Когда хочется заехать за кофе в «Макдоналдс» или взять с собой, выезжая из города. Плюс ценовой сегмент, который они закрывали, он очень большой», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM бизнесмен.

Помимо неудобств потребителям, закрытие ресторанов приведёт к росту безработицы.

«Сейчас большое количество людей занято именно в сфере «Макдоналдса». Работает немалое количество, и ребята окажутся на улице. Плюс у «Макдоналдса» на 95 процентов поставки идут от отечественных производителей. И тут будет провал. Это как раз фермеры, поставщики продукции, которые овощи достаточно качественные поставляли. И сбыт будет нарушен — эта цепочка сломается. То есть ничего хорошего здесь. Общая тенденция — увольнение сотрудников, людям сложно сейчас будет найти работу», — пояснил Михаил Редков.

При этом заменить рынок будет очень непросто. Впрочем, как и национализировать существующую сеть.

«Сделать даже что-то подобное, похожее — это огромная работа. Не так всё просто — логистика, поставки, люди. За 2−3 месяца не сделать похожий продукт. А если продолжать работать франшизой, то придётся убрать вывеску. Ну и какие-то юридические аспекты определённо будут присутствовать. Нужно учитывать, что «Макдоналдс» заявил, что он приостанавливает работу. И если бы они сказали, что они уходят, здесь, как сказал Андрей Турчак, это умышленное банкротство и можно было бы национализировать», — подчеркнул бизнесмен.

Михаил Редков отметил, что если сегмент, который сейчас закрывает «Макдоналдс», кто-то быстро займёт, то от этого все только выиграют. Однако «на поверхности» таких «игроков» сейчас не видно.