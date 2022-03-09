Москва, , 16:26 — REGNUM Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» передала в Российский Красный Крест (РКК) 3 тонны гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. Груз, включающий предметы первой необходимости, уже доставлен в Ростовскую область для дальнейшего распределения среди нуждающихся.

Фонд Доктора Лизы передал в РКК помощь для переселенцев из Донбасса Российский Красный Крест

Полученная гуманитарная помощь будет распределена Российским Красным Крестом исходя их запросов вынужденных переселенцев.

«Мы ежедневно актуализируем список потребностей переселенцев из Донбасса и оказываем помощь не только лицам, размещенным в пунктах временного размещения, но и тем, кто временно поселился у друзей, родственников и знакомых, — рассказал — прокомментировал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. — Гигиенические наборы, вода и предметы первой необходимости необходимы всегда, особенно детям, и мы благодарны МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» за поддержку. Новый груз содержит именно такие необходимые вещи, как средства гигиены, пеленки и детские подгузники, антисептические средства»,

С 2014 года международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» помогает детям, которым не могут оказать должную медицинскую помощь на территории Донбасса. Как рассказала президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, только за прошлый год организация выполнила 824 обращения от родителей тяжелобольных детей, которые проживают на Донбассе, более трехсот детей были госпитализированы с нашей помощью и получили лечение на территории Российской Федерации.

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» передала в Российский Красный Крест (РКК) 3 тонны гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса Российский Красный Крест

«Наша организация уже много лет помогает тяжелобольным и раненным детям, находящимся на территории военных действий и гуманитарных катастроф. Только за прошедшие две недели в Россию с территории Донбасса было эвакуировано более 3 тысяч детей, и они остро нуждаются в помощи уже не только медицинского характера, психосоциальной поддержке, но и в базовых вещах, необходимых каждому человеку ежедневно. Поэтому мы присоединились к гуманитарной миссии Российского Красного Креста и со своей стороны направили 3 тонны гумпомощи переселенцам. Сейчас мы формируем новые грузы, которые поедут как в приграничные с Донбассом регионы для помощи беженцам, так и непосредственно на Донбасс», — отметилаОльга Демичева.

Груз, включающий предметы первой необходимости, уже доставлен в Ростовскую область для дальнейшего распределения среди нуждающихся Российский Красный Крест

Партии гуманитарной помощи, который Российский Красный Крест регулярно отправляет в регионы, где размещены переселенцы, включают в себя повседневную и верхнюю одежду, а также обувь, нижнее бельё и предметы первой необходимости, включая гигиенические наборы, детские товары, мебель, технику и канцелярские товары. Оказать помощь могут все желающие.

Кроме того, Российский Красный Крест открыл счет для сбора пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Сделать пожертвование можно по ссылке. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в пунктах временного размещения, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.

Полученная гуманитарная помощь будет распределена Российским Красным Крестом исходя их запросов вынужденных переселенцев Российский Красный Крест

Также Российский Красный Крест открыл горячую линию для помощи в воссоединении семейных связей. На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатный номер телефона: 8 800 700 44 50.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Адреса, по которым можно передать помощь вынужденным переселенцам: