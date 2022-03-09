Фонд Доктора Лизы передал в РКК помощь для переселенцев из Донбасса

Москва, 9 марта 2022, 16:26 — REGNUM Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» передала в Российский Красный Крест (РКК) 3 тонны гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. Груз, включающий предметы первой необходимости, уже доставлен в Ростовскую область для дальнейшего распределения среди нуждающихся.
Полученная гуманитарная помощь будет распределена Российским Красным Крестом исходя их запросов вынужденных переселенцев.
«Мы ежедневно актуализируем список потребностей переселенцев из Донбасса и оказываем помощь не только лицам, размещенным в пунктах временного размещения, но и тем, кто временно поселился у друзей, родственников и знакомых, — рассказал — прокомментировал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. — Гигиенические наборы, вода и предметы первой необходимости необходимы всегда, особенно детям, и мы благодарны МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» за поддержку. Новый груз содержит именно такие необходимые вещи, как средства гигиены, пеленки и детские подгузники, антисептические средства»,
С 2014 года международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» помогает детям, которым не могут оказать должную медицинскую помощь на территории Донбасса. Как рассказала президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, только за прошлый год организация выполнила 824 обращения от родителей тяжелобольных детей, которые проживают на Донбассе, более трехсот детей были госпитализированы с нашей помощью и получили лечение на территории Российской Федерации.
«Наша организация уже много лет помогает тяжелобольным и раненным детям, находящимся на территории военных действий и гуманитарных катастроф. Только за прошедшие две недели в Россию с территории Донбасса было эвакуировано более 3 тысяч детей, и они остро нуждаются в помощи уже не только медицинского характера, психосоциальной поддержке, но и в базовых вещах, необходимых каждому человеку ежедневно. Поэтому мы присоединились к гуманитарной миссии Российского Красного Креста и со своей стороны направили 3 тонны гумпомощи переселенцам. Сейчас мы формируем новые грузы, которые поедут как в приграничные с Донбассом регионы для помощи беженцам, так и непосредственно на Донбасс», — отметилаОльга Демичева.
Партии гуманитарной помощи, который Российский Красный Крест регулярно отправляет в регионы, где размещены переселенцы, включают в себя повседневную и верхнюю одежду, а также обувь, нижнее бельё и предметы первой необходимости, включая гигиенические наборы, детские товары, мебель, технику и канцелярские товары. Оказать помощь могут все желающие.
Кроме того, Российский Красный Крест открыл счет для сбора пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Сделать пожертвование можно по ссылке. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в пунктах временного размещения, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.
Также Российский Красный Крест открыл горячую линию для помощи в воссоединении семейных связей. На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатный номер телефона: 8 800 700 44 50.
C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.
В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.
Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).
Адреса, по которым можно передать помощь вынужденным переселенцам:
- Алтайский край: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 120
- Архангельская область: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 98
- Астраханская область: г. Астрахань, ул. Володарского, д. 12
- Белгородская область:
- г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 181
- г. Губкин, ул. Ленина, д. 4
- Волгоградская область: г. Волгоград, ул. Ленина, д. 9, оф. 24
- Иркутская область: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 9
- Калужская область: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93
- Кировская область: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 59, кв. 29
- Красноярский край: г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 1
- Липецкая область: г. Липецк, ул. Полины Осипенко, д. 18
- Московская область: г.о. Воскресенск, ул. Докторова, д. 4, помещения 6,7
- Мурманская область: г. Мурманск, ул. Кирова, д. 62а
- Ненецкий автономный округ: пос. Искателей, ул. Нефтяников, д. 1а
- Нижегородская область: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 27
- Новосибирская область: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4
- Омская область: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 9
- Орловская область: г. Орел, ул. Полесская, д. 53
- Пермский край: г. Пермь, ул. Ленина, д. 15
- Псковская область: г. Псков, ул. Советская, д. 85
- Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Майкопская, д. 36
- Республика Дагестан: г. Махачкала, ул. В. Эмира, д. 8
- Республика Карачаево-Черкессия: г. Черкесск, ул. Ленина, д. 144
- Республика Крым: г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 1
- Республика Саха (Якутия): г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 10, 2-ой этаж, актовый зал
- Республика Северная Осетия — Алания: г. Владикавказ, ул. Гаппо Баева, д. 25
- Республика Тыва:
- г. Кызыл, ул. Ленина, д. 60−59
- Кызылский район, поселок городского типа Каа-Хем, Саянский переулок, д. 2−1
- Республика Удмуртия: г. Ижевск, ул. Герцена, д. 6
- Республика Хакасия: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 7
- Республика Чечня: г. Грозный, ул. Брагунская, д. 9
- Ростовская область: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, д. 2
- Самарская область: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 31
- Санкт-Петербург: ул. Большая Монетная, д. 30
- Саратовская область: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 68−70
- Свердловская область: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2
- Севастополь: ул. Гоголя, д. 34
- Тверская область: г. Тверь, ул. Крылова, д. 28
- Тульская область: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 84
- Ульяновская область: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1
- Хабаровский край: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, офис 003
- Ханты-Мансийский автономный округ:
- г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 17а (ЛГ МАУ «Фортуна»)
- г. Нефтеюганск, Объездная дорога, д. 24 (автокомплекс «Гараж»)
- Нефтеюганский район, п. Пойковский 4 мкр., д. 1 (КМЦ «Перспектива»)
- г. Нижневартовск, ул. Мира д. 80, офис Союз десантников Югры
- Нижневартовский район, п. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6, 1 этаж
- г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 8 (КВЦ «Экспо Центр»)
- г. Мегион, ул. Строителей д. 11/4
- г. Радужный, мкр. 2, д. 21а (коворкинг-центр «Мы вместе»)
- Советский район, п. Советский, ул. Ленина, д. 6 (вход со стороны ул. Калинина)
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- г. Урай, ул. Ленина, д. 97 (ресурсный центр «Доброволец Урая»)
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