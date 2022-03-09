Ханты-Мансийск, , 16:25 — REGNUM В Югре за сутки на 9 марта госпитализировали 27 больных с COVID-19, 591 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 444 новых случаев заражения коронавирусом, на 222 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 9 марта является Ханты-Мансийск — 99.

С начала пандемии в Югре к 9 марта насчитывается 200 589 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 178 030 пациентов, 2436 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).

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