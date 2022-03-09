Таганрог, Ростовская область, 9 марта 2022, 16:25 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) полиция задержала сбежавшего из отдела полиции вооружённого преступника. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 9 марта.
Злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки. Мотивы преступления пока неизвестны. В ближайшее время уроженца Санкт-Петербурга допросят следователи.
Решается вопрос об аресте злоумышленника. Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти продолжается.
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