Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) полиция задержала сбежавшего из отдела полиции вооружённого преступника. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 9 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки. Мотивы преступления пока неизвестны. В ближайшее время уроженца Санкт-Петербурга допросят следователи.

Решается вопрос об аресте злоумышленника. Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти продолжается.