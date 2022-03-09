Москва, 9 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жителям РФ стоит размещать в юанях не более 30% своих сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал решение некоторых российских банков принимать вклады в юанях под 8% годовых.

Megabanki.ru Юань

«Вклад в юанях можно рассматривать лишь как способ диверсификации сбережений, — сказал Ковригин. — Спред (разница между курсом продажи и курсом покупки) в китайской валюте обычно больше, чем в долларах и евро. Всё-таки юань в полной мере не является свободно конвертируемой валютой. Когда ставка ЦБ будет снижена, ставки по вкладам в юанях имеют шанс вернуться к традиционным 0,01% годовых. Поэтому часть сбережений можно и нужно размещать в юанях сейчас, но не более 30%. Не думаю, что в ближайшей перспективе состоится массовый переход в юани российских вкладчиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время в РФ юани — это единственная альтернатива хранению денег в рублях.