Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Исследователи нашли корабль британского полярного исследователя Эрнста Шеклтона «Эндьюранс», который затерялся в 1915 году во время участия в Имперской трансантарктической экспедиции, сообщает 9 марта The New York Times.

Три великих полярника — Руаль Амундсен, Эрнест Шеклтон, Роберт Пири. 1913

Во время экспедиции корабль застрял во льдах и утонул.

Исследователи обнаружили «Эндьюранс» на глубине 3 км в море Уэдделла у берегов Западной Антарктиды, между Антарктическим полуостровом на западе и Землёй Котса на востоке.

«Это самое недосягаемое затонувшее судно в истории. Так что можно сказать, что речь идет о величайшей охоте за затонувшим кораблем в истории», — сказал Менсун Баунд, морской археолог, принимающий участие в экспедиции Endurance22.

Отметим, что среднемесячные температуры зимой у южного побережья опускаются ниже — 30 °C.

Напомним, что Эрнест Генри Шеклтон (1874−1922) был одним из участников экспедиции Роберта Скотта к Южному полюсу. Члены экспедиции вернулась, так и не достигнув цели, однако в Британии их чествовали как героев, потому что среди команды не было потерь. Позже долги экспедиции, которые составили 20 тысяч фунтов, взяло на себя британское правительство.

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