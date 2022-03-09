Вашингтон, 9 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. По состоянию на 8 марта 2022 года кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза собрал на кинорынке США около $145 млн. Информация была опубликована 9 марта на портале Box Office Mojo.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Таких показателей картина достигла всего за пять дней после широкой премьеры. При этом в мировом прокате «Бэтмен» собрал уже более $269 млн. Отметим, что фильм ещё не начали показывать в Китае, релиз там состоится 18 марта 2022 года.

Напомним, в первый день проката в США (4 марта 2022-го) «Бэтмен» собрал более $57 млн. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes картина получила оценку 86% от критиков и 89% от рядовых пользователей.