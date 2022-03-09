Сана, 9 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Йемена Маин Абдул-Малик заявил, что по итогам 2021 года в результате военных действий в стране погибли более 250 000 человек.

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Как сообщает Belqees-TV, такое заявление политик сделал в ходе презентации отчета «Оценка последствий конфликта в Йемене», выпущенного Программой развития ООН в партнерстве с правительством Саудовской Аравии.

Абдул-Малик также добавил, что финансовые потери ВВС страны за год оцениваются в 126$ млрд. В своём заявлении министр подчеркнул, что ответственность за человеческие жертвы несёт группировка «Ансаралла», члены которой также известны как хуситы.