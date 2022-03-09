Красногорск, 9 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Подмосковье будут уделять особое внимание поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 9 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ИА REGNUM Рубль

Глава Подмосковья пообещал внимательно следить за судьбой каждого предприятия, расположенного на территории региона. При этом региональные власти уже разрабатывают дополнительные меры поддержки предпринимателей.

«Все, что касается антикризисных мероприятий. Вы все видите, какое беспрецедентное давление. Наша задача — обратить внимание на каждое предприятие. Будь то малое или среднее, или крупный бизнес, чтобы не допустить тревоги у тех, кто работает на этих предприятиях. И оказать максимальную поддержку», — сказал Воробьев.