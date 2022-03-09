Липецк, , 16:19 — REGNUM В Липецке 9 марта на дистанционном обучении находятся 57 учеников — два класса школы № 1. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. Число заболевших ОРВИ в этих классах превышает 20%.

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

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На больничном находятся около 2,8 тыс. детей — 4,7% от общего числа школьников, и 72 учителя — 2,4% педагогического состава.

В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.

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