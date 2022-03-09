Кострома, 9 марта 2022, 17:18 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил подведомственным органам и структурам формировать новые рынки сбыта и направления производства в связи с введением санкций в отношении России. Об этом сообщает администрация региона.
В частности, профильным органам власти необходимо помочь крупным предприятием, а также малому и среднему бизнесу с импортозамещением, логистикой, поисками дилеров. Департаменту агропромышленного комплекса поручено «кратно» увеличить производство овощей для нужд региона.
Ранее в области был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. В его функции входит разработка и оперативное принятие решений по поддержке предприятий, мониторинг цен на социально значимые товары, взаимодействие с федеральными ведомствами и контрольными органами.
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