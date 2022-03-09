Кострома, , 17:18 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил подведомственным органам и структурам формировать новые рынки сбыта и направления производства в связи с введением санкций в отношении России. Об этом сообщает администрация региона.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Прошу выработать конкретные меры оказания помощи крупному бизнесу. Что касается малого и среднего предпринимательства, сейчас для них открывается огромное поле возможностей. Вспомните, когда после присоединения Крыма в отношении России были введены санкции и страна была вынуждена принимать контрмеры в части производства отдельных продуктов питания, которые шли к нам из-за рубежа. В результате — выросло производство сыров, открылись новые направления и рынки. Сейчас ситуация та же самая — надо четко видеть эти новые рынки, сектора и использовать все механизмы, какие у нас есть, чтобы бизнес заходил в эти направления, работал и создавал рабочие места», — сказал глава региона.

В частности, профильным органам власти необходимо помочь крупным предприятием, а также малому и среднему бизнесу с импортозамещением, логистикой, поисками дилеров. Департаменту агропромышленного комплекса поручено «кратно» увеличить производство овощей для нужд региона.

Ранее в области был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. В его функции входит разработка и оперативное принятие решений по поддержке предприятий, мониторинг цен на социально значимые товары, взаимодействие с федеральными ведомствами и контрольными органами.

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