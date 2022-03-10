Волгоград, 10 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Заявление об увольнении по собственному желанию подал глава администрации Центрального района Волгограда Юрий Кокин.

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Чиновник руководил городским районом с ноября 2019 года, до этого он занимал пост заместителя главы Михайловки и курировал сферу ЖКХ. По словам Юрия Кокина, ему поступило предложение занять руководящую должность в новой волгоградской компании, сообщает издание «В1.ру».

По предварительным данным, обязанности главы Центрального района будет исполнять заместитель Юрия Кокина, экс-руководитель УНО «Региональный фонд капремонта», Алексей Конотопкин.