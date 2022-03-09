Мытищи, Московская область, , 16:07 — REGNUM Новый детский сад открылся в подмосковном городе Мытищи. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад ©http://www.gradkostroma.ru

Объект расположен в микрорайоне 17А ЖК «Новое Медведково». Учреждение рассчитано на 200 мест. При этом детский сад удалось ввести в эксплуатацию с опережением графика.

«В детсаду будут действовать дополнительные программы, чтобы ребята могли потом пойти в школу уже подготовленными. В трехэтажном здании садика располагается музыкальный и физкультурный залы, а также компьютерный класс. Есть все необходимое для комфортного пребывания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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