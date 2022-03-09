Москва, 9 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В настоящее время угроза девальвации рубля в РФ остается очень сильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал решение Банка России ограничить выдачу средств с валютных вкладов и счетов.

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«Безусловно, такие меры далеко не рыночные. И у апологетов монетарной политики они могут вызвать резкую критику, — констатировал Ковригин. — Но сейчас валютный и фондовый рынок столкнулся с беспрецедентными трудностями. При открытии торгов на валютном рынке каждый день наблюдается ситуация, когда в первые часы заявок на покупку рубля попросту нет. Угроза девальвации рубля очень сильная. Причём основанная во многом на эмоциях».

Как подчеркнул Ковригин, рынок надо «охлаждать», и один из способов «охлаждения» — ограничение свободной конвертации валюты.

«Эта мера позволит предупредить сильный отток капитала и уменьшит аппетиты валютных спекулянтов. Не думаю, что это как-то сильно ударит по банковскому сектору. Вкладов объёмом больше 10 000 долларов меньше 10%. Их условия не изменяются. Более крупные суммы обычно конвертируются на бирже. Надеемся, что эта мера будет временной и будет отменена до 9 сентября», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года ЦБ РФ установил временный порядок для выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.