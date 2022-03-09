Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 9 марта, по состоянию на 15:20 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 2,44%, до $112,86 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод «Дружба» FORTEPAN

«7 и 8 марта пока в России праздновали Международный женский день нефть на мировых рынках совершила новый взлет, обновив максимумы с 2014 года.

Опасения сокращения поставок из России, уже получившие первые подкрепления в виде информации об отмене ряда рейсов грузовых судов и запрета на импорт российских энергоносителей в США продолжают толкать цены наверх.

Тем временем ни арабские страны, ни Иран с Венесуэлой не спешат уступать требованиям США нарастить поставки, очевидно, рассчитывая получить для себя максимальную выгоду.

Выгодой, кстати, могут быть и политические уступки со стороны Вашингтона. Несмотря на некоторый откат, технически сейчас нефть продолжит стремиться в район $150 за баррель — к максимумам 2008 года», — предполагает эксперт.

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