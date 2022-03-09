Москва, 9 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Российские пекарни в условиях роста цен зерном в мире необходимо обеспечить сырьём. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Он отметил необходимость «поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров».

«Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания. В том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия, ведь зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом. Его стоимость увеличивается, и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьём, прежде всего, отечественную хлебопекарную промышленность», — сказал Мишустин.

Премьер-министр рассказал, что правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий.