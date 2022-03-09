Париж, 9 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В новом опросе Opinion 2022, проведенном институтом Elabe, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона подскочил на 8,5 пункта, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно опросу, в первом туре президентских выборов за Эммануэля Макрона готовы проголосовать 33,5% жителей страны.

Глава государства оставляет своих конкурентов далеко позади. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен набирает лишь 15% голосов, Жан-Люк Меланшон — 13% голосов.

По данным опроса, 69% респондентов во Франции считают Эммануэля Макрона «динамичным», 61% — «смелым», 55% — «компетентным».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон представит предвыборную программу в конце следующей недели.