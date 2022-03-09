Брюссель, 9 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Три белорусских банка будут отключены от международной платёжной системы SWIFT. Такие меры согласовал Европейский союз.

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Как уточняется в заявлении ЕС, санкции коснутся «Белагропромбанка», банка «Дабрабыт» и Банка развития Белоруссии.

Кроме того, ЕС согласовал запрет на предоставление Белоруссии банкнот евро, а также запрет на транзакции с Центробанком Белоруссии и финансирование торговли и инвестиций в Белоруссии.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. В ответ на действия России западные страны объявили о новых санкциях против Москвы. На Украине заявили, что войска вошли в страну с территории Белоруссии, поэтому санкции вводятся также и в отношении этой страны. Однако Минск отрицает участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе.