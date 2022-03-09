Пенза, 9 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области совместно с представителями регионального центра гигиены и эпидемиологии обследовали территорию разлива битума по улице Антонова в Пензе. По результатам обследования, угрозы для населения не выявлено, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Исследования отобранных проб воздуха на содержание ароматических углеводородов (бензола, ксилола, толуол, стирола) и алифатических углеводородов показали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории предприятия.

Опасности для источников питьевого водоснабжения и водоемов, ввиду их отсутствия в непосредственной близости, разлив битума не представляет.

Пробы грунта будут отобраны после расчистки территории.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе утром 9 марта произошла разгерметизация резервуара для хранения битума. Пострадали несколько человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, координирует которую руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин.

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