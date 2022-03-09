9 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Послепраздничный день — 9 марта нынешнего года — один из редчайших в отечественной истории. Редок он сочетанием, казалось бы, разнонаправленных событий, способных в корне изменить ход истории нашей страны. Результат нынешних событий ждать себя не заставит. Истинная независимость страны и процветание её народа — вот ожидаемые последствия начатых перемен.

Андрей Сафонов, , 17:57 — REGNUM Как пишет ИА REGNUM, ЦБ РФ ввело временный порядок операций с наличной валютой, а президент подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц. Безрадостная новость для биржевых спекулянтов и нерезидентов из числа бывших сограждан, продолжающих «работать с офшорами». Однако, припомним кое-что из нашей истории.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

8 марта нынешнего года исполнилось 105 лет со дня начала Февральской революции. Начавшейся с беспорядков, учинённых 23 февраля (какая знакомая дата!) по старому стилю работницами одного из петроградских предприятий, изрядно подгулявших по случаю Международного женского дня и желавших продолжения гуляний уже и на Невском. Куда их пытался не пропустить полицейский кордон, обычный в столице воюющего государства. Малозначительный в иное время дебош с вполне ожидаемыми задержаниями стал горящей спичкой, поднесённой к фитилю мощной бомбы, заложенной под само устройство государства Российского его завистниками из числа союзников и ими же прикупленных «наших» элит. Результат: государь под давлением ангажированного окружения от руководства своей страной, не дождавшись скорой уже победы, самоустранился. Последствия чего известны: ещё одна революция (самоназвание — «Октябрьский переворот»), как попытка спасти оставшееся — в том же году. И другая — в 1991 году, кем-то из мыслителей метко названная «Великой номенклатурной». Положившая, казалось бы, конец всяким надеждам России в исконно историческом её обличии когда-либо привстать из могилы.

Февральской революции предшествовал небывалый рост российской экономики, вызванный экономическими реформами, «хребтом» которых было введение «золотого монометаллизма», то есть — золотого рубля. Эффект был поразителен — долго ещё потом успехи советской экономики (а они были) сопоставлялись на занятиях по политэкономии с российскими 1913 года. Но тот эффект не устроил «родителей мировой перестройки», учредивших в том же уже упомянутом 1913 году некое частное партнёрство избранных (ими же самими себя же) — «Федеральную резервную систему» США, нацеленную на мировое доминирование. Начавшееся с первой победы, известной как «Первая мировая война». И, казалось бы, окончательно укрепившееся в конце «Второй мировой войны» (правда, вопреки изначальному сценарию по нашей «вине» рейхсмарке так и не суждено было стать главной резервной валютой Европы) подписанием соглашения в Бреттон-Вудсе. Не увязнуть в котором советскому руководству тех лет хватило и ума, и сил, и кредита народного доверия. В отличие от их последователей, попытавшихся сыграть на поле мировой экономики, где правила устанавливаются и меняются противником — то есть его финансовой цитаделью — ФРС. Успевшим за послевоенные годы промотать основную часть свезённого в американский Форт-Нокс золотого запаса как стран-клиентов, так и собственного. «Золотой стандарт» пал, сменившись сначала нефтедолларом, а затем и просто фактом военного доминирования США по всему свету.

Золотой рубль Основание ФРС США. 1913

Но это был ещё не конец: падение СССР, как государства и системы вдохнуло было новые силы в исчерпавшую себя мировую систему: триллионные (в долларах США) поступления на баланс МВФ (то есть — Федрезерва) в виде репараций и контрибуций от остатков России, плохо маскированные под «свободное движение капиталов» (включая внезапно и «невесть откуда» взявшиеся частные) позволили на время спасти ситуацию. Но не для нас: нашей участью стало, перед походом в продмаг, пристальное каждодневное исследование курса доллара к его «ксерокопии», то есть намертво привязанного к нему рубля. Необходимость такого пристального внимания косвенно, но упоминается даже и Конституцией РФ (в разделе о Центробанке), и законодательно обусловлена статусом ЦБ и его руководства. Неподотчётность которого российскому руководству до поры была бесспорной, а влияние на реальный сектор экономики и благополучие самих граждан — абсолютным и негативным. Так как фиксировало только устойчивость и своевременность валютных расчётов, напрочь пренебрегая необходимостью кредитования субъектов реального сектора экономики под вменяемый процент. Под убедительным предлогом сдерживания инфляции, в том числе — и «импортированной», так как в США (кто бы мог подумать!) инфляция тоже имеет место быть. Ситуация усугублялась аппетитами российской «банковской системы», «умножавшей» процент ЦБ раза в два (плюс свои пожелания). Да вынужденно приобретённой владельцами бизнесов привычкой извлекать прибыль в пересчёте в валюту, что делало нерентабельными практически все легальные сферы деятельности. Кроме торговли, оказания услуг, добычи ископаемых ресурсов да выращивания хлеба и прочих, разрешённых в стране-колонии. Чья поза казалась нашим «партнёрам» из самоназванных цивилизованными стран незыблемой.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но, как известно из народной полукриминальной поговорки, «жадность губит». К тому же сформировавшийся за три десятилетия безудержной работы печатного станка «долларовый навес» своим существованием не сулил уже прежних перспектив его американским владельцам. Уместно вспомнить позднесоветскую «павловскую реформу», имевшую целью борьбу с аналогичным «рублёвым навесом», успехом не увенчавшуюся по многим, в том числе внешним, причинам. Необеспеченная долларовая (да и евро — тоже) масса требует обеспечения. Ввиду чего нереализованный потенциал соседа, признанного колонией, без внимания сюзерена остаться не мог ни при каких обстоятельствах. Подтверждением чему стала усиленная подготовка к «окончанию игры» способами, привычными нашим «партнёрам», забывшими боль старых ран (как основные учредители ЕС — Германия и Франция). Или вовсе её не знавшими, разве что по воспоминаниям о Гражданской войне (19-го века, в Штатах), да во Вьетнаме с Ираком.

Одним из радикальных способов борьбы с крупным лесным пожаром является «встречный пал». О чём нынешнему главе МО РФ — создателю МЧС — и его руководителю известно не понаслышке. И результат обязательно будет, он уже есть.

Как говорил первый канцлер созданной в 19 веке Германской империи Отто фон Бисмарк: «Русские всегда приходят за своими деньгами». Сказал это он давно, потому уточним: русские действительно рано или поздно приходят за своими. И за деньгами — тоже.

Отто фон Бисмарк

Тем более что предпринятые президентом и ЦБ (пока ещё независимого от собственной страны учреждения) меры дают основания полагать, что рубль станет независимой от иностранцев валютой. Основой новой жизни страны, которой никакие революции больше нужны не будут. Конечно, остаются вопросы к элитам: им придётся стать своими для собственной страны; и на новый «Февраль» надеяться не надо — народ не позволит.

Да, будет непросто, но и цена вопроса — окончательная.