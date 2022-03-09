Москва, 9 марта 2022, 15:59 — REGNUM Сегодня, 9 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 11,43%, до 117 рублей. Евро растет на 0,68%, до 119,8 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли
Рубли
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«Более слабое укрепление евро обусловлено тем, что на фоне антироссийских санкций европейская валюта продолжает слабеть к доллару.
И даже запрет ЦБ на короткие продажи евро не может существенно усилить позиции евро к рублю, который торгуется ниже, чем 4 марта.
А вот доллар сегодня после четырехдневной паузы в торгах на открытии вновь существенно дорожал. Этому способствовало сохранение панических настроений на рынке на фоне новых санкций, объявляемых Западом.
Так, 8 марта США запретили поставки в свою страну энергоносителей из России, за исключением урана. Панический спрос усилил и запрет ЦБ на снятие с валютных вкладов более $10 тыс. для частных вкладчиков.
В финансовой системе существует дефицит наличной валюты, и все, кто пытается вывести средства из страны продолжают давить на баланс спроса и предложения.
Впрочем, достигнув уровня 120 рублей за доллар, спекулянты поспешили зафиксировать прибыль и курс несколько отступил от максимумов. Вероятно, в ближайшие дни давление на рубль сохранится», — полагает эксперт.

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