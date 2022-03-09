Уфа, , 16:08 — REGNUM Автопробег в поддержку специальной операции России на Украине состоялся в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает ИА «Башинформ».

Автопробег © Андрей Кожаев

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По данным журналистов, в автопробеге приняли участие жители Благоварского района: на автомобилях были прикреплены символы «Z».

"Как никогда желающих принять участие в автопробеге было большое количество. Собирались целыми семьями. Ветераны боевых действий приезжали с жёнами и детьми, отмечая, что важно сейчас объединиться и быть единой силой», — приводят корреспонденты слова участников пробега.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.