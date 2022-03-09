Бишкек, 9 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Социальный фонд Киргизии планирует повысить пенсии не раньше октября 2022 года. Об этом заявил глава ведомства Бахтияр Алиев на заседании республиканского парламента сегодня, 9 марта.

Киргизия

По словам председателя соцфонда, сейчас базовая часть пенсии составляет 1 780 сомов (1 920 рублей по текущему курсу), а размер остальной части зависит от стажа работы.

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Чиновник также отметил, что минимальная пенсия в Киргизии на настоящий момент сложилась на уровне 2 500 сомов (2 700 рублей), а прожиточный минимум пенсионера при этом достигает 5 600 сомов (6 060 рублей).

Парламентарии остались недовольны сроками предполагаемого повышения пенсий и выразили мнение, что индексацию соцвыплат необходимо провести как можно скорее, поскольку уже сейчас в стране происходит резкий рост цен и курсов иностранных валют.

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