9 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:31 — REGNUM В Южной Корее обсудили кандидата в президенты, пообещавшего отправить в КНДР спецпредставителя страны.

Вооруженные силы Северной Кореи Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информации южнокорейских СМИ, 8 марта в ходе пресс-конференции кандидат в президенты Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён пообещал направить спецпредставителя страны в КНДР для проведения переговоров по денуклеаризации.

«Я ликвидирую угрозу войны на Корейском полуострове», — заявил Ли Чжэ Мён.

Кандидат от правящей партии пообещал, что в переговорах с Пхеньяном будет отстаивать национальные интересы Южной Кореи и попытается добиться мира.

Он также пообещал жителям страны снять ряд ограничений для предприятий и заморозить оплату жилищных услуг на время пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Южной Корее стартовали президентские выборы. По состоянию на 20:00 по местному времени явка избирателей составила 77%.

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По данным опросов на выходе с избирательных участков, у двух основных кандидатов на пост следующего президента практически равные шансы на победу.

Согласно опросу, проводившемуся 9 марта с 6:00 до 18:00 на 1671 участке среди 73,2 тыс. человек, кандидат от правящей партии Ли Чжэ Мён получил 47,8%, а кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль — 48,4%.

Ли Чжэ Мён (сс) 경기도 뉴스포털. gnews.gg.go.kr

«Аха-ха, ты не станешь президентом», — пишет golc***.

«Лучше позаботься о своём народе!» — призывает assa***.

«Думаете, что Ким Чен Ын откажется от своего ядерного оружия?» — интересуется kiki***.

«Вы в своём уме?» — вопрошает acer***.

«Он говорит это только ради того, чтобы стать президентом. Почему бы в таком случае просто не раздать каждому по 100 млн вон?» — спрашивает sjh3***.

«Лучше бы пообещал то, что действительно сможет выполнить», — возмущается ifdr***.

«Зачем нам специальный посланник, если можно отправить в КНДР самого Ли Чжэ Мёна?» — интересуется jave***.

«У него точно такой же просеверокорейский настрой, как был у нынешнего президента», — отмечает magi***.

«Чего добился Мун, крича о мире? Только ракетных провокаций, убийства госслужащего, подрыва офиса межкорейской связи», — негодует fwlc***.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин President.go.kr

«Оглянитесь назад, все попытки установить мир с КНДР заканчивались неудачей. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия», — призывает jsle***.

«Не будь дураком и взгляни правде в глаза!» — рекомендует kcjw***.

«Он явно не в себе или просто идиот», — пишет a306***,

«Зачем посылать спецпредставителя на Север? Сиди на попе ровно. Давай просто жить, как другие страны, без войны», — предлагает skyp***.