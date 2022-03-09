Ижевск, , 15:58 — REGNUM Предстоящей ночью, с 9 на 10 марта, на территории Удмуртии местами ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Морозы Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным мэрии, ночью температура воздуха в республике может опуститься до — 30…-31°С.

Кроме того, в администрации предупредили, что аномально холодная погода с температурой воздуха на 7 °C и более ниже климатической нормы сохранится в регионе до 12 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов Приволжского федерального округа предстоящие несколько дней будут морозными. О возможном резком похолодании предупреждают синоптики в Татарии, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях.