Душанбе, , 15:58 — REGNUM Таджикистан запланировал два рейса для вывоза своих граждан, которые перебрались с Украины в Польшу. Об этом 9 марта сообщает «Азия Плюс».

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По данным журналистов, в Польше находятся более 350 граждан Таджикистана, «среди них — женщины, дети, пожилые люди, а также студенты».

Сообщается, что из Польши в Душанбе планируется осуществить два рейса — 10 и 11 марта.

«Рейсы будут осуществлены на бесплатной основе», — говорится в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.