Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Air Astana временно отменила ряд рейсов в Москву и другие города России. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба предприятия.

Air Astana Maarten Visser

Сообщается, что это пришлось сделать по «производственным причинам». В компании надеются, что восстановить маршруты получится на следующей неделе.

В сообщении говорится, что руководство предприятия приложит максимум усилий для того, чтобы решить возникшие проблемы.

Как сообщили на новостном портале Nur. kz, клиенты компаний стали жаловаться, что им приходят сообщения об отмене уже оплаченных рейсов.

«Страховое покрытие коммерческих полетов из/в и над РФ было частично отозвано», — объяснили в компании причину отмены полёта.