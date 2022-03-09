Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM В Екатеринбурге на базе модернизированной библиотеки № 40 появится центр конструктивизма. Его откроют 10 марта. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Таганская АТС в стиле конструктивизм. 1929

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Новый центр призван популяризировать конструктивизм как один из главных уральских брендов. На его площадке появится тематическая коллекция книг по конструктивизму в архитектуре. Здесь также планируют проводить мероприятия, которые позволят горожанам получить знания по истории и культуре Екатеринбурга.

В день открытия в центре конструктивизма состоится лекция «Наследие как объект заботы горожан: экономика, политика и культура конструктивистских зданий в Екатеринбурге». Спикером выступит проректор по научной и инновационной работе ЕАСИ Лариса Петрова. Кроме того, здесь представят цифровые коллекции и ресурсы библиотек по теме конструктивизма, проведут мастер-класс по работе с каталогами.