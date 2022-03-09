Екатеринбург, 9 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Свердловской области ведется подготовка к весеннему паводку. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Oleh Prylutskyi Паводок

Министерство природных ресурсов контролирует подготовку к безаварийному пропуску вод по семи направлениям. В муниципалитетах уточняют списки семей, которые проживают в наиболее вероятных зонах подтопления. Организуется необходимый запас продовольствия. По словам представителя министерства АПК Свердловской области Юрия Хорошавина, в Западном управленческом округе его объем составит 10,7 тонн.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков серьезного паводка в регионе ожидать не стоит. Максимальный уровень воды не превысит показателей средних многолетних значений.