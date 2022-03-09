Тюмень, 9 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Тюмени 9 марта по горячим следам задержали 18-летнего водителя, сбившего школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

Студент одного из техникумов автомобиле ВАЗ-2107 в Тюмени сбил утром 9 марта на пешеходном переходе 13-летнего подростка и пытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. Как выяснилось, студент не имеет прав на управление автомобилем. По словам водителя, лишь поэтому он бросил сбитого ребёнка.

Водитель привлечён к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, а также за нарушение правил регистрации автомобиля. Машина помещена на спецстоянку.

По факту наезда на школьника проводится проверка. Мальчик получил лёгкую травму. Возбуждено административное производство за оставление водителем места ДТП. Решается вопрос о привлечении студента колледжа к уголовной ответственности.