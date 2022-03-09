Москва, , 15:54 — REGNUM Тот рост цен на бензин и отопление, который сейчас наблюдается в странах Запада — это ещё не реальные последствия санкций, также как и призыв к европейцам понизить температуру в своих жилищах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Евросоюз GDJ

«Поставки газа и нефти из России пока не остановлены, хотя перевозки нефти по морю уже затруднены из-за позиции иностранных перевозчиков.

Европейцы пока пользуются тем газом и бензином выработанным из той нефти, которые поставлены ранее и находятся в хранилищах на территории их стран. Но одними энергоносителями последствия санкционных мер не ограничатся.

Вопрос даже не в том, сколько будет стоить бензин и газ на рынках Европы, а тем, откуда европейцы возьмут деньги на их оплату. Тут и неизбежные последствия остановки предприятий, нацеленных на российский рынок.

Это и удар по авиакомпаниям и туристическому бизнесу куда более серьезный, чем в разгар пандемии, и закрытие производств, зависимых от российского сырья и дешевой энергии.

А это, в том числе, и сельское хозяйство, зависимое от российских удобрений. То есть в интересах Европы сейчас, чтобы военная операция на Украине была доведена российской стороной до победы как можно быстрее.

Нужно, чтобы был достигнут некий компромисс с США, и санкции были сняты. Хотя и в этом случае возвращение ситуации к норме займет много времени», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, от антироссийских санкций, которые вводят страны Европейского союза, пострадают их же граждане, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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