Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM В Екатеринбурге 20-летнего местного жителя подозревают в избиении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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Инцидент произошел 6 марта 2022 года рядом с колледжем на проспекте Ленина в уральской столице. Здесь мужчина применил физическое насилие в отношении сотрудника ППСП, который находился при исполнении. Теперь молодому человеку может грозить до 5 лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают выполнение необходимых мероприятий и закрепление доказательственной базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области за подобное преступление мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Он. ударил полицейского по голове.