Симферополь, 9 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Уход западных брендов из России будет способствовать развитию собственного производства. Об этом написал 9 марта в телеграмм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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«Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма еще восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что уход западных брендов из Крыма способствовал развитию собственного производства, и выразил уверенность, что такая же ситуация сложится и в масштабах страны.

«Утаить информацию о преступлениях киевского режима не удастся, она так или иначе будет влиять на общественное мнение. И в конце концов у людей на западе неизбежно возникнут вопросы: зачем их правительства поддерживают людоедов? Почему они должны за это платить? И почему западные компании не ушли с рынка Украины в знак протеста против преступлений Киева, а продолжали платить налоги, фактически поддерживая эти преступления?» — написал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что ответов на эти вопросы ни от властей, ни от руководства компаний, скорее всего не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд западных компаний заявили о приостановке либо прекращении работы в России.