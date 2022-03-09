Москва, , 15:49 — REGNUM Действия компании Макдональдс, вызванные, вероятно, политическим давлением со стороны США, могут обернуться для нее существенными убытками, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Очередь в Макдональдс соблюдает дистанцию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«И дело не только в упущенной прибыли, которую компания потеряет за время простоя. Но дело в том, что сеть так называемых ресторанов работает в России по схеме франшизы.

Её заведениями в России управляют три российских компании, которые также понесут убытки из-за действий владельцев сети. И вполне могут обратиться в российский суд для возмещением ущерба.

Конечно, заставить компанию выплатить эти средства будет сложно, но никто не помешает в таком случае российской стороне пренебречь и правами транснациональной компании.

В частности, заведения могут продолжить работать и даже платить отчисления владельцу, но в рублях и на специальный счет, доступ к которому может быть открыт лишь после снятия антироссийских санкций.

А могут поменять вывеску и продолжить продавать ту же продукцию. Да ещё и добавить в меню пиво, как поступили их коллеги в Донецке.

Но, главное, в будущем любой российский бизнесмен трижды подумает, прежде чем покупать франшизу у западных собственников», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация McDonald s приняла решение временно закрыть в России 850 своих ресторанов быстрого питания.

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