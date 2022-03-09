Москва, 9 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Действия компании Макдональдс, вызванные, вероятно, политическим давлением со стороны США, могут обернуться для нее существенными убытками, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Очередь в Макдональдс соблюдает дистанцию

«И дело не только в упущенной прибыли, которую компания потеряет за время простоя. Но дело в том, что сеть так называемых ресторанов работает в России по схеме франшизы.

Её заведениями в России управляют три российских компании, которые также понесут убытки из-за действий владельцев сети. И вполне могут обратиться в российский суд для возмещением ущерба.

Конечно, заставить компанию выплатить эти средства будет сложно, но никто не помешает в таком случае российской стороне пренебречь и правами транснациональной компании.

В частности, заведения могут продолжить работать и даже платить отчисления владельцу, но в рублях и на специальный счет, доступ к которому может быть открыт лишь после снятия антироссийских санкций.

А могут поменять вывеску и продолжить продавать ту же продукцию. Да ещё и добавить в меню пиво, как поступили их коллеги в Донецке.

Но, главное, в будущем любой российский бизнесмен трижды подумает, прежде чем покупать франшизу у западных собственников», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация McDonald s приняла решение временно закрыть в России 850 своих ресторанов быстрого питания.

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