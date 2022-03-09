Москва, , 15:49 — REGNUM Агент чешского футболиста Яна Кухты Милан Мартинович опроверг информацию о том, что игрок вернётся в пражскую «Славию». Об этом 9 марта сообщает Metaratings.

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«Ян остаётся в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его всё устраивает», — сказал Мартинович.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий может вернуться в свой бывший клуб.

Напомним, Кухта перешёл из «Славии» в «Локомотив» в январе 2022 года. В чемпионате России он сыграл один матч, против «Химок», и забил один гол. При этом «Химки» подали протест в РФС, посчитав, что Кухта должен был пропускать матч из-за красной карточки, полученной в последней игре за чешский клуб.

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