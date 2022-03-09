Эль-Кувейт, 9 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах издал указ о назначении новых министров обороны и внутренних дел страны. Об этом 9 марта сообщает официальное информационное агентство KUNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

По данным журналистов, ранее вице-премьер, и министр обороны шейх Хамад Джабер аль-Али, и вице-премьер, министр внутренних дел шейх Ахмед аль-Мансур подали главе государства прощения об отставке.

Отмечается, что главой государства был издан указ о назначении шейха Ахмеда Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха первым заместителем премьер-министра и министром внутренних дел, а шейха Талала Халеда аль-Ахмада Аль-Сабаха в качестве заместителя премьер-министра и министра обороны страны.