Москва, 9 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ юани — это единственная альтернатива хранению денег в рублях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что некоторые российские банки стали предлагать жителям РФ вклады в юанях по высоким ставкам.

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«Пока юани — это, на мой взгляд, единственная альтернатива хранению денег в рублях. И, как я понимаю, ограничений по ним нет ни на снятие, ни на вывод. Так что это вполне хорошая страховка от дальнейшей возможной девальвации рубля, — сказал Головченко. — Основные риски — это возможная такая же ситуация, как и с долларами (на сегодня мы знаем про ограничения на снятие и вывод из России доллара). Пока Китай не поддерживает такие же ограничения, как Запад. Но риски, что он может изменить свое мнение по России, все-таки беспокоят. Я думаю, что те, кто успел обналичить свои доллары, не будут спешить менять их на юани. А вот те, кто сидит в долларе онлайн (на счёте) может таким образом использовать юани для вывода денег в кэш».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что жители РФ не будут массово переходить с долларов и евро на китайские юани.