Москва, , 15:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта Абдул-Фаттахом Сиси ситуацию на Украине, передаёт 9 марта сайт Кремля.

Владимир Путин и Абдель Фаттах Сиси Kremlin.ru

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Глава России рассказал египетскому коллеге о причинах и целях российской специальной военной операции на Украине и рассказал о переговорах российской и украинской делегаций.

В свою очередь, президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта

Путин и Сиси также обсудили продолжение тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах двух стран.