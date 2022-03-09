Кострома, 9 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Костромской государственный музей-заповедник ввёл систему посещения филиалов и экспозиций по единому билету. Об этом сообщается на сайте государственного учреждения.

Официальная группа Костромского музея-заповедника «ВКонтакте» В музее

Горожанам и гостям области предлагают ознакомиться с тремя экскурсионными маршрутами — «Родная природа», «Кострома пешеходная» и «История костромского края». В каждый из них включено знакомство с несколькими экспозициями. Стоимость единого билета варьируется от 250 до 750 рублей. Это в среднем на 25% выгоднее, чем приобретать билеты в эти же филиалы по отдельности.

Напомним, ранее губернатор Костромской области Сергей Ситниковукорял государственные культорганизации за отсутствие комплексных предложений. По его мнению, официальные музеи «здорово» проигрывают частным по посещаемости из-за неумения кооперироваться. До этого тему создания «связок» между городами в Костромской области ранее поднимал руководитель молодёжной общественной организации «МЫ» Илья Конжин. По его убеждению власти должны мыслить «сквозными вещами и пересечениями, увязывая одно с другим».

В целом по информации депэкономики туристическая сфера региона восстанавливается после падения в начале пандемии, однако её показатели ещё не достигли «доковидного» уровня. Так, по итогам 2021 года объём платных услуг в этой сфере на 8% превысил показатели аналогичного периода 2019 года, и в 1,5 раза — показатели 2020 года. Государственные и муниципальные музеи за этот период посетили 473 тысячи человек, что на 18% выше показателей 2019 года и в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.