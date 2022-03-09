Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Один из сценаристов сериала «Игра престолов» Дэниел Бретт Уайсс высказался относительно своего возвращения к франшизе. Об этом 9 марта пишет Variety.

Игра престолов Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Уайсса, он не собирается работать над спин-оффами оригинального сериала. «Мне кажется, что пришло время двигаться дальше, переживать и бояться, создавая что-то ещё. Мы никогда не видели новые сериалы по «Игре престолов» чем-то, что имело смысл для нас участвовать в них», — объяснил сценарист.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года завершились съёмки спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом драконов». В десятисерийном шоу расскажут о событиях, происходивших за 200 лет до событий оригинальной истории.

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