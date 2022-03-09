Вашингтон, , 15:46 — REGNUM В сервисе Steam стала резко набирать популярность инди-игра Core Keeper, релиз которой в формате «раннего доступа» состоялся 8 марта 2022 года. Об этом 9 марта сообщает портал PCGamesN.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Автор статьи назвал игру смесью «Terraria и Diablo». Он отметил, что в первый же день после релиза число одновременных игроков в Core Keeper достигло отметки 7,5 тыс. человек. Игра пока не попала в топ-100 Steam, однако её дебют является достаточно впечатляющим для проекта малоизвестной студии.

Для справки: Core Keeper позволяет играть геймерам как в одиночку, так и в компании до 8 человек. Игрокам предлагается исследовать бесконечную пещеру, собирать там ресурсы, разгадывать её тайну, сражаться с монстрами, обустраивать базу и т.д. Реализацией проекта занимается студия Pugstorm, в качестве издателя выступает Fireshine Games.

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