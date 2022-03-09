Степанакерт, , 15:45 — REGNUM Вооружённые силы Нагорного Карабаха не вели стрельбу по азербайджанским позициям в последнее время. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минобороны Арцаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утверждение минобороны Азербайджана не имеет ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении.

В Степанакерте отметили, что военнослужащие Нагорного Карабаха не только не стреляли по позициям ВС Азербайджана, а с азербайджанской стороны вёлся обстрел по селу Храморт.

Напомним, 9 марта в минобороны Азербайджана обвинили силы, находящиеся в Нагорном Карабахе в обстреле из стрелкового оружия. В ведомстве сообщили, что стреляли в ответ, но по гражданским объектам якобы не стреляли.