Москва, , 15:45 — REGNUM Меры ЦБ РФ, вызванные временными сложностями с завозом в страну наличной валюты, возможно, не только будут способствовать стабилизации финансовой системы, но и уберегут многих граждан от опрометчивых действий, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Доллары

«Вряд ли граждане, пытающиеся сейчас снять доллары со своих вкладов в банках, в большинстве своем имеют какой-то рациональный сценарий действий. Многие просто хотят засунуть их под подушку, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Но, во-первых, в таком случае они потеряют процентный доход, а во-вторых, существенно увеличат собственные риски.

Дома деньги будут большим соблазном для злоумышленников, а многие могут даже не донести деньги из банка до дома, благо, у преступников прекрасно налажены системы сбора информации.

Тем более, что сейчас, скорее, имеет смысл положить валюту в банк, пока действуют повышенные ставки, сопоставимые с докризисной доходностью наиболее интересных валютных облигаций, а зачастую и выше.

При этом обращение безналичной валюты не ограничивается, то есть этими долларами по-прежнему можно расплачиваться, или, например, перевести на брокерский счёт и продать на бирже по гораздо более выгодному курсу, чем у вас купит их банк.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

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