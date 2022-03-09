Ижевск, 9 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Удмуртия с начала года направила 140 тонн комбикормов для сельскохозяйственных животных в Белоруссию и Казахстан, а также 99 тонн продукции свиноводства — в Монголию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Stuart Webster Свинина

В комбикормах по итогам исследования карантинных вредных объектов не обнаружено. Выдано пять фитосанитарных сертификатов, соответствующих требованиям стран-импортеров.

Также была признана безопасной и вся экспортируемая продукция свиноводства, на каждый ее вид был оформлен ветеринарный сертификат — всего 15 сертификатов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в Удмуртию из Москвы была доставлена 31 партия импортных цветов. Местом происхождения являются Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль.

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