Москва, , 15:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл, подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, достигнутых в 2019 году на первом саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба Кремля.

Кремль Raymond Cunningham

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Лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Путин по просьбе своего сенегальского коллеги рассказал об основных аспектах проведения специальной военной операции на Украине. При этом российский лидер сделал акцент на гуманитарную составляющую.

«Подчёркнуто, в частности, что российские военнослужащие принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Путин и Салл также затронули некоторые темы сотрудничества Москвы и Дакара. В 2022 году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Африканского союза (АС) выразило беспокойство в связи с сообщениями о том, что африканским гражданам мешают безопасно покинуть Украину.

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